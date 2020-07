Ange gardien ou miracle: un motard sort indemne d’un terrible accident en Inde – vidéo

Une vidéo prise dans l'État du Kerala, en Inde, montre un motard qui, s’apprêtant apparemment à faire une halte au bord de la route, a échappé par miracle à une mort presque certaine.

Sur les images, prises il y a deux jours, un engin de terrassement dont le conducteur semble avoir perdu le contrôle, quitte subitement la voie et vient percuter de plein fouet un véhicule roulant en sens inverse, à peine à quelques mètres de l’homme.

Un véritable miracle

Projeté en arrière par la collision, le tout-terrain repousse la moto et renverse l’homme. Pourtant, ce dernier arrive à se dégager rapidement et à se relever. Visiblement sous le choc, il commence à quitter les lieux avant de se raviser et de retourner auprès de son engin pour le relever.

Selon le gouvernement, près de 150.000 personnes sont chaque année victimes d’accidents de la route en Inde, la vitesse étant la principale cause de décès.