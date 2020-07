Cette technique des militaires pour s’endormir en moins de deux minutes

Tomber dans les bras de Morphée en deux minutes? C’est possible grâce à une technique spéciale inventée au cours de la Seconde guerre mondiale et détaillée dans l’ouvrage de Bud Winter, Relax and Win: Championship Performance.

Selon l’auteur, parmi les pilotes américains qui ont pratiqué pendant six semaines cette technique lors de la guerre, 96 % s'endormaient en moins de deux minutes, même s’ils avaient bu du café ou qu’ils entendaient des tirs.

Mode d’emploi

Cette méthode consiste en la relaxation totale de tout le corps en commençant par les muscles du visage, ceux du front, des joues, de la langue, etc., en passant par la relaxation des bras, des épaules qu’il faut laisser tomber le plus bas possible, des mains, et finissant par relâcher les jambes, l’une après l’autre.

Quand le corps est relaxé, il faut vider sa tête de toute pensée pendant 10 secondes. Pour y réussir, Bud Winter a conseillé d’imaginer que vous êtes soit dans une obscurité totale dans un hamac noir, soit allongé dans un canoë lors d’une chaude journée de printemps avec le ciel bleu au-dessus de la tête. On peut aussi se répéter une phrase comme «Ne pense à rien». Après toutes ces manipulations, s’endormir ne devrait plus poser de problème.