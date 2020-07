Une Britannique perd 34 kg en renonçant à cette pratique - photos

Une jeune Britannique a réussi à se débarrasser de son surpoids en mettant fin aux dîners romantiques qu’elle partageait avec son compagnon. Elle a perdu 34 kilos en un an.

Adrienne Marsh, une Londonienne de 24 ans, s’est reprise en main et a maigri de 34 kilos en mettant fin à ses excès lors de soirées romantiques, rapporte le Daily Mail. La jeune femme et son compagnon étaient en effet des habitués des cafés et des restaurants.

Lors de ces dîners en amoureux, deux fois par semaine, il n’était pas rare que le couple commande de copieux repas, composés de deux plats et de divers cocktails.

«Mon entrée classique se composait de pommes de terre farcies, qui peuvent contenir à elles seules 2.000 calories [kcal, ndlr]. Suivie d'une pizza, d'un hamburger au poulet et frites ou d'un plat de pâtes, ce qui peut à nouveau varier de 1.000 à 2.000 calories […] Cinq Pina Colada contiennent 870 calories, donc un repas cumulait environ 4.000 calories», explique Adrienne au Daily Mail.

Perte de 34 kilos

Au fil de ces dîners en amoureux, Adrienne Marsh a pris du poids, jusqu’à ce que la balance finisse par afficher 102 kilos. La jeune femme a alors décidé de se mettre au régime, en janvier 2019.

Elle explique avoir eu le déclic lorsqu’elle n’a pu trouver de robe à sa taille, en vue de sa remise de diplôme.

La Londonienne a finalement perdu 34 kilos en un an, en cessant les dîners romantiques, et en troquant les pizzas pour les légumes. Elle est passée de 4.000 kcal par repas à 1.000 kcal par jour.

Sur sa page Instagram, la jeune Britannique a posté plusieurs photos de sa transformation, et partagé des conseils à propos de sa perte de poids.