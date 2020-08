En prenant des selfies, il casse deux orteils de la sculpture en plâtre de Pauline Bonaparte

Vénus Victrix abîmée: en faisant des selfies, un touriste autrichien a cassé deux orteils de la sculpture en plâtre de Pauline Bonaparte, princesse française et sœur de Napoléon Bonaparte, rapporte le musée des sculptures en plâtre d’Antonio Canova situé à Possagno, en Vénétie, sur sa page Facebook.

«Hier, un touriste autrichien s'est assis sur la sculpture de Pauline Bonaparte, cassant deux orteils, avant de quitter précipitamment le musée, sans rapporter les faits», indique la publication.

Quand les employés du musée se sont aperçus des dommages, l'Autrichien avait déjà quitté le musée. Les images de l’incident enregistrées par la caméra de surveillance ont été transférées aux carabiniers italiens, est-il indiqué.

Il est à noter que le musée a retrouvé les fragments de la sculpture, des travaux de restauration sont alors envisagés.

Une vive réaction de la part du monde de l’art

Vénus Victrix

Ces faits ont suscité de vives réactions de Vittorio Sgarbi, critique d'art et homme politique italien, qui a qualifié cet acte d’«inacceptable». «Je demande à la police et à la justice la clarté et la rigueur pour qu’ils identifient le vandale inconscient grâce à des outils de sécurité, sans lui permettre de rester impuni et de retourner dans son pays d'origine», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Vénus Victrix, pour laquelle Pauline Bonaparte avait servi de modèle, est l’un des principaux ouvrages de ce sculpteur de style néoclassique. Dans cette œuvre, qui reste l'une des plus célèbres de l'artiste, Pauline est représentée allongée sur une klinê, le corps largement dévoilé.