Mordu par un alligator et une araignée, il se retrouve dans la gueule d'un requin

Une plaie de 15 centimètres et une vingtaine de points de suture. Un Américain a été attaqué par un requin de 2,5 mètres le 29 juillet dans le sud de la Floride après avoir survécu aux attaques d’un alligator et d’une araignée, relate Florida Today.

En vacances avec femme et enfants dans les Keys, archipel d'îles tropicales au large de la pointe sud de l'État de Floride, un homme de 38 ans a été attaqué le 29 juillet par un requin-citron de 2,5 mètres, raconte Florida Today.

L’attaque est survenue quand ce plongeur certifié depuis l'âge de 12 ans a repéré un poisson blessé dans les rochers qu’il est allé récupérer. Trop petit, il décide de l’y remettre et de l’éloigner de sa femme et de ses enfants qui nageaient non loin.

«Je l'ai mis dans un trou, et juste avant que je ne remonte: wham! J'ai senti la peau plus que le requin. Il m'est passé dessus puis je l'ai vu s’éloigner», raconte-il, cité par Florida Today.

Des marques de ponction sur la jambe

Personne n’a été témoin des faits. Ce n’est qu'après être remonté sur le bateau que sa femme et ses amis ont constaté une morsure de près de 15 centimètres au-dessus de son genou et des marques de ponction sur sa jambe.

Le plongeur est allé à l'hôpital où il a subi une vingtaine de points de suture, poursuit le média. Baignade terminée pour l’intéressé, déçu.

Attaqué par un alligator et une araignée

Par ailleurs, il souligne que ce n’est pas la première fois qu’il est attaqué par une créature dangereuse.

«J'ai été mordu par un alligator», confie-t-il auprès du Florida Today. Et d’ajouter qu’une araignée l’a également mordu. Pour preuve: les deux cicatrices qu’il porte sur une jambe.