Ces aliments à ne surtout pas donner aux chiens

Les aliments sains pour les humains peuvent être toxiques pour les canidés, a prévenu le chef de la Fédération cynologique russe avant d’expliquer quels sont ceux à éviter et ceux à privilégier.

Le chef de la Fédération cynologique russe, Vladimir Golubev, a expliqué dans une interview accordée au média Ridus comment préparer une alimentation équilibrée pour votre animal de compagnie.

Selon lui, partager un croissant ou un sandwich à l'avocat avec votre animal ne doit pas devenir une habitude car ces aliments peuvent provoquer un empoisonnement ou des inflammations.

Les avocats sont interdits en raison de la persine, une toxine puissante pour les chiens. Elle provoque des diarrhées, des vomissements, une congestion nasale, des éternuements et des problèmes respiratoires.

Le cynologue recommande une nourriture sèche spéciale ou un régime naturel avec un mélange de vitamines et de minéraux approuvé par le vétérinaire. Dans le premier cas, l'animal recevra tous les oligo-éléments nécessaires, et dans le second il compensera la carence à l'aide de suppléments.

Résister à ses demandes

Il est essentiel que tous les membres de la famille respectent une règle primordiale: ne jamais rien donner au chien à table ou lorsque, plus généralement, il demande à manger.

Aliments prohibés

Vladimir Golubev a souligné que certains produits ne devaient leur être donnés en aucun cas, notamment l'alcool et les sucreries.

Le chocolat est considéré comme extrêmement dangereux en raison de sa teneur en théobromine, un poison pour eux. Les oignons et l'ail, même cuits, provoquent de la diarrhée et de l'anémie.

De nombreux types de fruits à coque peuvent aussi causer de graves dommages à leur système nerveux en plus de convulsions, vomissements, forte fièvre.

Les carottes, concombres frais, patates douces, patates, poires sans pelures et bananes sont permis de temps en temps. En guise de récompense lors d’un entraînement, l'expert a recommandé de donner aux chiens du poulet ou de la viande de dinde bouillie, de la citrouille ou des tomates cerises.