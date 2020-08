Un moyen simple pour profiter d’«avantages secrets» à bord d’un avion soufflé par le personnel de cabine

Les stewards et hôtesses de l’air ont fait part de leurs petites astuces pour bénéficier de signes d’attention spéciaux de leur part au cours du vol. Ils ont partagé leur expérience sur les sites Reddit et Quora repris par le Sunday Express.

Les services à bord d’un avion dépendent de la compagnie aérienne, ainsi que de la durée du vol. Les frais de bagages, ainsi que les collations et boissons deviennent de plus en plus souvent payants, mais il s'avère que certains pourraient bénéficier de quelques avantages gratuits en suivant un simple conseil.

«J'ai toujours mieux traité les gens sympathiques, en leur offrant notamment des boissons alcoolisées et des collations gratuites», écrit un membre d'équipage.

La manifestation d’une attitude amicale envers les membres de l'équipage est un geste simple, mais qui est capable de faire toute la différence pour les employés des compagnies aériennes.

«Sur certains de nos avions, nous avons 396 passagers en classe économique et si je salue la moitié d'entre eux en recevant quelques sourires en retour, cela signifie que nous allons avoir un vol facile puisque les passagers ont l'air heureux», renchérit une hôtesse.

Cela ne signifie pas obligatoirement qu’un verre vous sera offert, mais nombre de passagers qui ont testé cette méthode ont déclaré avoir été récompensés.

«Champagne et mousse au chocolat»

Il suffit parfois simplement de parler au personnel de cabine.

«Si vous entamez une conversation avec l'un d'entre eux [un membre d’équipage, ndlr] avant de partir, vous bénéficierez d’une meilleure attitude que d'habitude», affirme un passager.

«Lors de mon dernier vol, ma femme et moi avons reçu gratuitement du champagne et de la mousse au chocolat alors que tout le monde autour de nous regardait, juste parce que j’ai parlé à l'un des stewards en attendant d'arriver à notre siège.»

Un autre raconte sur Reddit sa propre expérience.

Toutefois, être poli avec le personnel de cabine ne devrait pas avoir pour seul but d’être récompensé.

«Parfois, ils vous remercient simplement, et parfois ils vous demandent où vous êtes assis. S'ils le font, dites leur simplement votre numéro de siège et vous obtiendrez généralement un meilleur service […]. La clé est de le faire sans attendre quoi que ce soit en retour», explique un autre membre d'équipage.

Il fait remarquer que le personnel de bord mérite cela parce que, dans son travail difficile, il doit souvent avoir affaire à des pleurnicheurs.

Autres petites idées

Il y a quelques mois, des experts d’un service de réservation de billets d’avion et une agence de voyages à bas prix ont donné des conseils pour être surclassé sur un vol.

Plus tôt, des voyageurs avaient indiquer qu’apporter un petit présent, tel une boîte de chocolats, était une bonne initiative pour prouver que vous appréciez les services de l’équipage qui vous traitera «comme un roi».