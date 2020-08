Quelques conseils pour protéger sa vie privée sur Internet

Nombreux sont les internautes à se soucier de la sécurité de leurs données personnelles. Pour protéger sa vie privée du mieux possible, Ouest France livre quelques conseils.

Le plus souvent, les fuites de données tiennent à la négligence des internautes qui oublient que pour protéger leur vie privée, il faut observer la plus grande prudence face à l'essor des réseaux sociaux, des achats en ligne ou encore à la multiplication des sites. Ouest France propose quelques astuces pour s'exposer le moins possible.

Limiter le partage de données sensibles

Alors que le remplissage de formulaires est devenu une condition quasi indispensable pour accéder à un contenu et s'enregistrer sur un forum, il est préférable de faire attention aux champs optionnels pour ne pas fournir des données non-indispensables.

Si vous jugez trop intrusives certaines informations demandées, n'y donnez pas suite, ou assurez-vous que la politique de confidentialité du service est à jour, conseille le journal.

Une autre astuce concerne les réseaux sociaux sur lesquels il faut bien régler les paramètres de sécurité, même si certains limitent la diffusion des publications.

En outre, il convient de trier régulièrement ses contacts pour se mettre à l'abri des regards indiscrets.

Mot de passe sécurisé

Le mot de passe est un autre point important de votre sécurité. 123456, le plus utilisé dans le monde, est celui par lequel commence tout pirate. Optez pour des combinaisons complexes et uniques pour chaque site.

Elles doivent être régulièrement changées et contenir au moins 12 caractères (chiffres, lettres et caractères spéciaux).

En surfant sur Internet, fermez les ongles des sites qui vous semblent suspicieux. Retenez que les virus se propagent souvent par des sites peu recommandables, mais aussi des plateformes de téléchargement illégales sur lesquelles vous exposez vos appareils et donc votre vie privée.

Supprimez les cookies

Enfin, Ouest France encourage à supprimer les cookies, parfois utilisés par les publicitaires pour mieux cibler leurs messages:

«Pour protéger votre vie privée en ligne, pensez à supprimer régulièrement le cache et l’historique de votre navigateur afin de vous débarrasser des cookies enregistrés».