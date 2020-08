À Beyrouth, un bébé est né en pleine explosion - vidéo

Au moment des puissantes explosions qui ont retenti dans le port de Beyrouth le 4 août, un bébé était en train de venir au monde dans une salle d’accouchement de l'hôpital universitaire Saint George, à quelques kilomètres du point de départ de la catastrophe.

Le moment où l’explosion souffle les vitres et le matériel médical de la salle d’accouchement a été filmé par le père du bébé dont la séquence a été partagée sur le compte Instagram «Long Live Lebanon».

Des lampes torches à l’appui

Le petit garçon, qui a reçu le nom de George, et sa famille ont survécu à la catastrophe. Ils ont remercié les médecins et les infirmières qui sont restés calmes et ont aidé la mère à accoucher dans ces conditions extrêmes.

Le personnel a en effet dû recourir à la lampe de leurs téléphones portables car le souffle de l’explosion a brisé toutes les vitres et dévasté la salle d’accouchement.