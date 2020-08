Les objets qu’il ne faut jamais garder près de son portable énumérés par un expert

Aujourd’hui, nous sommes tous inséparables de notre téléphone portable qui nous suit partout et toujours. Mais ce compagnon demande un minimum d’attention, par exemple, en regardant où nous le posons.

Nombreux sont ceux qui oublient de prendre certaines précautions en utilisant leur téléphone portable, alors que toute technologie nécessite une attention particulière, a déclaré à l’agence Prime Alexandre Timofeïev, détenteur d’une chaire à l’université économique Plekhanov.

Par exemple, poser un téléphone sur un autre est à prohiber car les signaux radio sont présents en grande quantité en un point donné, ce qui ne fait pas de bien à ceux qui se trouvent à côté, a-t-il expliqué.

«Il est également fortement déconseillé de poser à côté du portable ou de glisser dans son étui votre carte bancaire, car la durée de vie de cette dernière s’en trouvera considérablement réduite en raison de la radiofréquence.»

Alexandre Timofeïev, à la place des femmes, éviterait de placer son téléphone près des produits de beauté dans le sac à main. En effet, les étuis, par exemple, les écrins de rouges à lèvres, se ferment souvent à l’aide d’un aimant, ce qui peut affecter la connexion et le signal du mobile.

Autres astuces

Précédemment, Alexandre Timofeïev avait expliqué ce qu’il fallait faire pour augmenter la durée de vie de son smartphone, recommandant de le poser l’écran vers le bas , notamment pour éviter de rayer la caméra et refroidir la batterie.

D’autres experts avaient évoqué les gestes à adopter si l’appareil était tombé à l’eau et ne manifestait plus aucun signe de vie, ainsi que donné des conseils pour atténuer l’impact nocif d’un cellulaire, comme réduire la durée des appels et faire une pause d’une dizaine de minutes entre chaque conversation téléphonique.