L’un des fugitifs les plus recherchés par le FBI arrêté 12 ans après le meurtre de ses filles

Après avoir tué ses deux filles en 2008, l’homme en fuite depuis 12 ans a finalement été arrêté par le FBI le 26 août, informe un communiqué du service de renseignement. Le suspect, Yaser Abdel Said, encourt la peine de mort. Il figurait sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI.

L’un des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, suspecté d’avoir tué en 2008 ses deux propres filles, a interpellé le 26 août, indique un communiqué du service de renseignement intérieur L’arrestation de Yaser Abdel Said, chauffeur de taxi d’origine égyptienne qui a tiré sur ses deux filles, Amina alors âgée de 18 ans, et Sarah, 17 ans, a eu lieu à Justin, au Texas, et s’est passée «sans incident», détaille le document.

En 2008, l’homme a tué ses filles par balles à Irving, dans le même État, à l’intérieur de son taxi. Ce crime qualifié de «capital» est passible de la peine de mort.

Un «crime d’honneur»

D’après un rapport de police de l’époque auquel se réfère le Washington Post au sujet des motifs du meurtre, l’un des membres de la famille Said a évoqué un «crime d’honneur», soit le meurtre d’une femme par un parent afin de protéger l'honneur de la famille. Selon un autre membre de la famille, l’homme a menacé l’une de ses filles car elle sortait avec un non-musulman.

En 2014, l’homme a été placé sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le service de renseignement intérieur. Actuellement détenu dans un établissement fédéral, il sera bientôt transféré dans le comté de Dallas où l’homicide a été commis, conclut le FBI.