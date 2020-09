Covid-19: quel suivi pour les positifs?

Comment se passe le suivi d’un patient testé positif au Covid-19? Pour Sputnik, trois personnes contaminées, un Français, un Belge et un Luxembourgeois témoignent. Si l’accès aux tests et aux résultats est en net progrès, le traçage et l’isolement varient selon le pays. Si chacun a sa méthode, aucun résultat n’est optimal pour autant. Analyse.

La nouvelle vague de Covid-19 serait «beaucoup plus bénigne», affirmait il y a quelques jours le Pr Didier Raoult. Sur ces dernières 24h, 29 décès attribués au coronavirus sont à déplorer, bien loin donc des 1.000 morts quotidiens enregistrés lors du pic épidémique. Mais si la deuxième vague s’avère moins létale, elle n’en est pas moins contagieuse, puisque la France a enregistré plus de 3.000 nouveaux cas en 24h. Isoler les contagieux semble le défi majeur. Comment se passe le suivi des contaminés en France, mais également dans les pays voisins?

Au mois d’août, un groupe de huit amis séjourne à Marseille pour les vacances. À leur retour, l’un d’eux a ressenti les symptômes du Covid. Il a aussitôt alerté les autres, pour leur part asymptomatiques. Après avoir procédé à un test de dépistage chez eux, le verdict est tombé: ils se sont tous avérés positifs au coronavirus.

Tous ne sont pas originaires de l’Hexagone. Deux viennent de Belgique et du Luxembourg et le suivi diffère selon le pays. Si dans l’ensemble, l’accès aux tests et aux résultats ne pose pas de problème, ce sont les méthodes de traçage, d’isolement, mais surtout le manque d’informations qui sont pointés du doigt, notamment en Belgique et en France. Le Luxembourg se place quant à lui premier sur le podium, avec une gestion plus proche du citoyen, qui peut s’expliquer par la plus petite taille de sa population.