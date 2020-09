L’idée de prendre en souvenir 2 kg de sable en Sardaigne a coûté 1.000 euros à ces touristes français

Une famille française a tenté de rapporter du sable en souvenir de l’île italienne de la Sardaigne mais a dû payer une amende de 1.000 euros, relate Sardegna Live.

La présence de six sacs de sable dans leurs bagages a été découverte lors d’un contrôle à l’aéroport de Caligari-Elmas. Le poids total du sable emporté s’élevait à deux kilogrammes.

Écrites à la main, des notes y étaient jointes avec les lieux d’où provenait chaque paquet, notamment de Capriccioli (Arzachena), Is Arutas et Maimoni (Cabras), Putzu Idu (San Vero Milis), S’archittu (Cuglieri) et de Coaquaddus (Sant’Antioco).

Impact sur la nature

La Sardaigne interdit d’emporter du sable de ses plages insulaires pour préserver l’environnement.

«Ces comportements non seulement nuisent à l’environnement mais compromettent l’entretien du littoral destiné au développement durable du tourisme en Sardaigne», précise un communiqué des autorités locales.

Attristés par la nécessité de payer une amende, les touristes ont affirmé avoir ignoré le préjudice porté, indique une association sur Facebook qui a également relayé l’incident.