Un palais restauré aux frais de la Russie ouvre ses portes en Italie – photos

Les résultats de la restauration du palais Ardinghelli, réalisée grâce à la généreuse contribution de la Russie, ont été présentés à L'Aquila ce samedi 5 septembre. Les travaux ont duré huit ans avec la participation d’experts et techniciens de la région. Le bâtiment abritera une succursale du MAXXI, le Musée national des arts du XXIe siècle à Rome, qui ouvrira ses portes le 30 octobre prochain.

Un palazzo restituito alla collettività, un gioiello del barocco aquilano che rinasce dopo un attento restauro e diventa polo della creatività contemporanea. Tutto questo e non solo è #MAXXILAquila! Il 5 e il 6 settembre apre Palazzo Ardinghelli 👉https://t.co/tjTTT6YpKp pic.twitter.com/ulyt5dUYqI — MAXXI (@Museo_MAXXI) September 4, 2020​

Des membres de la mission diplomatique russe dans le pays ont donné lecture d’un message de l'ambassadeur de Russie en Italie, Sergueï Razov.

«Une nouvelle plateforme apparaîtra en Italie pour ouvrir ses portes aux artistes russes modernes et talentueux», a-t-il indiqué.

Sergueï Razov a rappelé que «la Russie avait immédiatement tendu la main à l'Italie» après le tremblement destructeur d'avril 2009. Il a noté que les meilleurs secouristes avaient été dépêchés à L’Aquila et que le gouvernement russe avait débloqué neuf millions d'euros pour la restauration du palais et de la cathédrale de L'Aquila. La contribution de la Russie a été la plus importante parmi une douzaine de pays qui ont apporté leur aide à la ville.

8 anni di grande lavoro per restituire #PalazzoArdinghelli a @ComuneLAquila. Un contributo alla ricostruzione della città dopo il sisma del 2009, all'insegna della cultura. Tra poco la presentazione del palazzo e del progetto #MAXXILAQUILA! 👉https://t.co/tjTTT6YpKp pic.twitter.com/HAEu4bysby — MAXXI (@Museo_MAXXI) September 5, 2020​

La cérémonie a notamment réuni Marco Marsilio, gouverneur de la région des Abruzzes, Pierluigi Biondi, le maire de L’Aquila, Anna Laura Orrico, vice-ministre de la Culture, ainsi que Giovanna Melandri, la présidente du MAXXI.

Le séisme

Selon la chaîne italienne Rete8, la restauration du bâtiment a permis de faire une découverte. Ainsi, des traces d'un ancien portail ont été trouvées sur la façade.

Selon une annonce du Journal des arts en 2015, le palais Ardinghelli devait initialement abriter des bureaux du ministère pour les Biens et Activités culturels, mais il a été finalement décidé que c’est une antenne du MAXXI qui ouvrirait dans le bâtiment historique afin d’aider à la renaissance de la ville.

Le séisme d'une magnitude de 5,8 qui a été enregistré à L'Aquila le 6 avril 2009 a fait 309 morts et environ 1.600 blessés, ainsi que plus de 70.000 sans-abri.