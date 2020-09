«Mignonnes»: un film qui accuse l’hypersexualisation des jeunes filles

Début septembre, une nouvelle polémique a déferlé sur les réseaux sociaux sous le hashtag #CancelNetflix. La cible: la plateforme et la mise en ligne du film français Mignonnes, réalisé par Maïmouna Doucouré et primé au festival Sundance 2020 pour la meilleure réalisation. D’abord partie du choix de l’affiche promotionnelle de Netflix US, accusée de sexualiser les très jeunes héroïnes, la polémique a tourné au scandale lorsque des internautes, puis des sénateurs se sont emparés du film. Ainsi a-t-il été accusé de promouvoir de la pornographie juvénile, tout l’inverse du message qu’a voulu porter la réalisatrice. Celle-ci avait en effet l’intention de dénoncer l’hypersexualisation des jeunes filles, poussée par les clips vidéo et les réseaux sociaux. Donc si le long métrage comporte effectivement des images gênantes, c’est là tout son but. Un film à voir, qui montre l’exemple à ne pas suivre.