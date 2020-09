Elle verse du détergent dans le café de sa supérieure pour se venger

Une agent d’entretien de 32 ans a versé du détergent dans le thermos de sa chef au Royaume-Uni. Elle aurait ainsi cherché à se venger après un énième différend au cours de relations tendues depuis longtemps, relate la BBC.

Le 22 avril, sa supérieure s’est adressée à elle devant leurs collègues d’une façon inappropriée, estime-t-elle, se sentant «rabaissée et humiliée», comme elle l’a témoigné devant la justice.

Sa chef a quitté la pièce, laissant son thermos derrière elle et donnant ainsi à sa subordonnée l’occasion d’y verser du détergent. Quand elle est revenue, elle a bu une gorgée de café, immédiatement ressenti une sensation de brûlure sur les lèvres puis recraché le contenu.

Rancune

Il s’est avéré plus tard qu’il s’agissait d’un liquide de nettoyage pour éliminer les graffitis. Une caméra de surveillance a filmé l’employée en train tenir une bouteille en plastique et de la déplacer vers l'endroit où se trouvait le thermos.

Le juge a déclaré que la prévenue s'était sentie «injustement traitée» par sa supérieure et avait ressenti de la rancune. Ses actions étaient préméditées et destinées à causer un certain préjudice, a-t-il conclu.

La femme, qui n'a jamais été condamnée auparavant, a reçu une peine de 10 mois de prison.