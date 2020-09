Un gorille attaque et blesse grièvement une gardienne du zoo de Madrid

Une employée de zoo a été attaquée par un gorille de 200 kg à Madrid. Elle a été hospitalisée dans un état grave avec de nombreuses blessures et fractures, indique l’agence EFE.

Attaquée par un gorille de 200 kg, une employée du zoo de Madrid a été hospitalisée dans un état grave, rapporte l’agence EFE.

«Le service municipal des secours transfère une gardienne de zoo âgée de 46 ans à l’hôpital. La femme se trouve dans un état grave après avoir subi une attaque de gorille. La police de Madrid a lancé une investigation sur l’accident», indiquent les secours de la ville sur leur compte Twitter.

.@SAMUR_PC traslada grave al Clínico a una cuidadora del Zoo de 46 años que ha sido atacada por un gorila. @policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente. pic.twitter.com/7fZmkvXSU5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 27, 2020​

La gardienne a reçu plusieurs blessures au niveau du crâne et du thorax et souffre de fractures ouvertes des deux bras et de multiples contusions, a détaillé à EFE le porte-parole des secours de Madrid, José Ramón Santamarina.

L’attaque s’est produite dans la matinée du 27 septembre, lorsque la femme est entrée dans la cage, «une zone délimitée par des triples portes», a expliqué la porte-parole du zoo à l’agence. La gardienne s’apprêtait à nourrir l’animal, poursuit EFE.

Appelée Malabo, ce gorille a été élevé dans le zoo de Madrid depuis son enfance. Il est «très aimé» par ses gardiens, a ajouté la porte-parole. Ce dimanche, l’enclos des gorilles est fermé au public.