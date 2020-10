«Joue le malin et je te casse la gueule»: un fraudeur insulte violemment un contrôleur – vidéo

La Toile a vivement réagi à une vidéo partagée le 1er octobre sur les réseaux sociaux qui montre un individu, qui venait d’être contrôlé sans ticket alors qu’il se cachait dans les toilettes, insulter copieusement et violemment le contrôleur.

À en juger par la vidéo, le train en question circulait en Belgique et arrivait au moment des faits en gare de Boisforts, au sud de Bruxelles.

Y’a pas à être méchant comme ça 😂 pic.twitter.com/F27Kz74ZwL — bkazeer (@Bkazeer) September 30, 2020

​Hors de lui, le resquilleur agresse verbalement le contrôleur: «Joue le malin et je te casse la gueule. Tu vas voir, imbécile. Et d’ailleurs je paie pas ton ticket».

Il ne se laisse pas provoquer

Imperturbable, le contrôleur lui demande un peu plus de respect, mais l’individu ne se calme pas: «T’ouvres ta gueule, je te pète la gueule tu vas voir. Petit con va […] Et je paie pas ton ticket. Essaie encore de faire le malin, je te gifle petit con, bâtard, imbécile». À la fin de la scène, l’employé quitte les lieux.

La séquence a fait réagir les internautes, et même le ministre français délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebarri. Également sur Twitter, il souligne que «quand on enfreint la loi, on paye et on se tait. Respect et soutien à ce contrôleur et à tous ceux qui, comme lui, font un métier admirable. Et honte à ceux qui les agressent».