Un orage magnétique de près d’une semaine va toucher la Terre

Les scientifiques de l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Russie prévoient un orage magnétique de cinq jours à la mi-octobre.

Selon leurs prévisions, l’orage magnétique de niveau G1, le plus faible, commencera le 21 octobre pour durer jusqu'au 24, après quoi il se transformera en un orage de niveau G2. Par la suite, la magnétosphère terrestre restera excitée pendant trois jours et ne reviendra à la normale que le 29 octobre.

Classement et effets

Il existe cinq catégories de classement des orages magnétiques: de G1 à G5, de mineur à extrêmement sévère. Un orage mineur peut provoquer des perturbations mineures dans le fonctionnement des systèmes électriques et influencer les voies de migration des oiseaux et des animaux. Des tempêtes plus fortes provoquent des perturbations des systèmes de navigation à ondes courtes, ainsi que des pannes de courant dans les réseaux industriels. En outre, l'augmentation de l'activité solaire, qui provoque généralement des orages magnétiques, peut faire en sorte que les aurores boréales deviennent visibles à des latitudes plus au sud que d’habitude.

Des physiciens russes ont enregistré dans la nuit du 27 au 28 septembre dernier un orage magnétique, le plus puissant depuis octobre 2019, qui a produit des aurores boréales ayant suscité l’admiration des habitants des régions situées près du cercle polaire.