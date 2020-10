Des scientifiques tirent la sonnette d’alarme face au risque «réel et imminent» d’extinction de cétacés

Beaucoup de cétacés –les baleines, les dauphins et les marsouins- pourraient être déclarés éteints dans les prochaines décennies si aucune action concrète n’est faite pour les protéger, ont averti plus de 300 scientifiques experts des cétacés, dans une lettre ouverte publiée début octobre.

Un courrier alarmant portant sur l’ampleur de la menace d’extinction des baleines, dauphins et marsouins, a été récemment publiée sur le site du Département baleine de l’Institut de recherche des mammifères (MRI, le Mammal research institute Whale Unit). Dans cette lettre ouverte signée par plus de 300 scientifiques spécialistes en la matière, ceux-ci ont fait part de leur inquiétude quant à l’état actuel de la protection de ces animaux marins.

«L'absence de mesures concrètes pour faire face aux menaces qui pèsent sur les cétacés autant en eau douce que dans les océans, eux-mêmes de plus en plus fréquentés, pollués, surexploités et dominés par l'homme. Cette absence de mesures signifie que beaucoup de ces cétacés seront probablement déclarés éteints dans les prochaines décennies», dénonce la lettre avant de rappeler que, d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature, sur 90 espèces vivantes de cétacés, plus de la moitié ont actuellement un «statut de conservation préoccupant».

«Mesures de précaution» demandées

Les signataires appellent les pays qui abritent des cétacés dans leurs eaux territoriales à prendre des «mesures de précaution pour garantir que ces espèces et ces populations soient protégées de manière adéquate contre les activités humaines, notamment en mettant en place une surveillance appropriée et dotée de ressources suffisantes». La lettre demande également «à toutes les nations» de coopérer et d’apporter leur soutien aux organismes internationaux compétents.

Pollution sonore et perte d'habitat

La lettre par ailleurs fait état d’une combinaison de facteurs qui a un impact négatif sur les animaux marins en question.

«Les populations de cétacés sont affectées par de nombreux facteurs en interaction, notamment la pollution chimique et sonore, la perte d'habitat et de source d’alimentation, le changement climatique et les collisions avec les navires. Pour beaucoup d'entre elles, la principale menace est la prise accessoire lors des opérations de pêche», explique la lettre.