Un chasseur sous-marin happé à la tête par un crocodile en Australie - photo

En Australie, un chasseur sous-marin a été blessé par un crocodile au niveau d’un œil. L’homme a survécu, confiant cependant avoir vécu le moment le plus effrayant de sa vie.

Un crocodile d’eau salée a attaqué un homme dans la région de Kimberley, dans l'État d’Australie-Occidentale, rapporte le site 7News.

Selon le média, l’incident s’est produit le 9 octobre lorsque l’intéressé, 30 ans, était en pêche sous-marine. Il s’est sorti de la gueule du reptile avec une plaie à la tête. Une photo publiée sur Internet montre la blessure subie, juste au-dessus d’un œil.

Spearfisherman survives crocodile attack at Pender Bay in Western Australia 🐊 https://t.co/GSLw7r2Jzc — 「𝚂𝚑𝚊𝚛𝚘𝚗 𝙳𝚊𝚟𝚒𝚜」 (@Sharon_Davis_) October 10, 2020

Le moment le plus effrayant de sa vie

La victime a indiqué à 7News qu’il allait bien, mais que c’était l’expérience «le plus effrayante» de toute sa vie.

Il a été hospitalisé dans la ville australienne de Broome.

Le crocodile marin (ou crocodile à double crête) peut atteindre six mètres de long et est commun dans le Kimberley. Il est connu pour être plus agressif pendant la période de reproduction qui dure de septembre à mai.