Un rare diamant rose de Russie pourrait être vendu aux enchères à près de 40 millions de dollars

Un diamant rose de 14,83 carats, baptisé Spectre de la rose, qui a été récupéré le 9 octobre 2017 par le groupe Alrosa, spécialisé dans l'exploration et l'extraction de diamants en République russe de Sakha, sera proposé aux enchères à Genève par Sotheby's le 11 novembre, relate la maison de ventes. Pour leur part, les experts de Forbes estiment qu’il pourrait partir pour près de 38 millions de dollars (32 M EUR).

La pierre ovale a été créée à partir d'un diamant rose brut de 27,85 carats et baptisé en hommage au ballet éponyme créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev en 1911 à l'Opéra de Monte-Carlo, où les rôles principaux étaient dansés par Tamara Karsavina et Vaslav Nijinski.

Ce diamant est aussi le plus grand diamant rose pourpré vif («fancy vivid purple pink») évalué par le Gemological Institute of America (GIA). De ce fait, la pierre a été classée en type IIa (les pierres les plus rares et les plus chères).

«Seulement 1% de tous les diamants roses font plus de 10 carats et seulement 4% de tous les diamants roses sont classés "fancy vivid" et affichent une couleur riche et vivante. Avoir l'occasion de proposer un grand diamant rose poli avec la richesse de couleur et la pureté de Spectre de la rose est, ainsi, vraiment exceptionnel», a précisé le président de la division des bijoux de Sotheby's, Gary Schuler, dans un communiqué.

Le prix des diamants colorés augmente d’environ 12% par an ces 17 dernières années et les diamants roses sont les plus prisés aux enchères, rappelle Alrosa sur son site. Le rendement des diamants roses a été de +363% entre 2005 et 2017, d’après les données de la Fancy Color Research Foundation (FCRF).

Les prix record de diamants colorés

La maison de ventes aux enchères Sotheby’s avait déjà établi le record du prix des pierres précieuses en 2017, en vendant le diamant Pink Star de 59,6 carats pour 71 millions de dollars (64 millions d’euros) à Hong Kong. Ce diamant avait déjà été vendu aux enchères en 2013 à Genève pour 83 millions de dollars mais l'acquéreur, le diamantaire new-yorkais Isaac Wolf, avait fait défaut.

Le diamant bleu Oppenheimer vendu par Christie’s en 2016 arrive en deuxième position avec 58 millions de dollars (52 millions d’euros).