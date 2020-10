Un homme suspendu à la Trump Tower de Chicago menace de se suicider s’il ne parle pas au Président – vidéo en direct

Dans la soirée du 18 octobre, vers 17h30 (heure de Chicago), un homme s’est suspendu à l’aide d’une corde au gratte-ciel résidentiel et hôtelier Trump Tower à Chicago dans le but d’obtenir une conversation avec le Président. S’il n’y parvient pas, il menace de se donner la mort, a-t-il expliqué dans une vidéo qu’il a tournée de lui-même et a diffusée.

Le porte-parole de la police, Tom Ahern, a fait savoir auprès du Chicago Sun Times qu’un négociateur était présent sur le pont pour essayer de le faire descendre.

Il s’agit d’un jeune homme d’apparence asiatique âgé d’une vingtaine d’années, «membre du mouvement Black Lives matter», comme il se définit. La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Après avoir salué les efforts du maire de sa ville durant la pandémie, il a lancé:

«Maintenant, nous devons prendre une grande décision. Pour cela, je veux parler aux médias. Chaque personne qui me connait sait que je ne suis pas fou.»

«Je ne veux pas mourir», conclut-il après avoir montré un couteau qu’il menace d’utiliser pour couper la corde.

Man scaling Trump Tower in Chicago, demanding to speak with President..@BenMart82347612 pic.twitter.com/cdXrlSRCGF — 🇺🇸🦅M💥A💥G💥A🦅🇺🇲 (@BlessUSA45) October 19, 2020

Selon les policiers présents sur les lieux, l’homme utiliserait un harnais d’escalade.

Depuis plusieurs heures, une foule de personnes est rassemblée au pied du gratte-ciel. Des témoins partagent des images depuis la scène.