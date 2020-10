Son refus de serrer la main à une femme lui fait perdre sa naturalisation allemande

Ayant déposé en 2012 un dossier pour obtenir la nationalité allemande et réussi le test, un Libanais se l’est vu refuser le 16 octobre, car il n’avait pas accepté de serrer la main d’une représentante de l'État lors de la cérémonie de délivrance, ce qui, selon le tribunal, dénote d’une «conception fondamentaliste de la culture et des valeurs».

Le tribunal administratif du Bade-Wurtemberg en Allemagne a décidé, vendredi 16 octobre, de ne pas délivrer la nationalité allemande à un Libanais d’une quarantaine d’années, qui avait refusé en 2015 de serrer la main à une représentante de l'État qui devait lui remettre son certificat de nationalité, indique le compte-rendu du tribunal.

Ce quadragénaire était entré en Allemagne en 2002 avec son visa d’études. Au bout de dix ans, il a déposé son dossier et a même réussi le test de naturalisation avec le maximum de points possible. La cause de son refus de serrer la main à une femme est liée à des raisons religieuses.

Ainsi, selon le compte-rendu, pour lui la responsable «est d'un sexe différent et donc considérée comme une menace de tentation sexuelle ou de comportement immoral pour l'homme». En outre, il avait promis à son épouse de ne pas serrer la main d'une autre femme.

Pas de naturalisation

Selon les autorités allemandes, cette attitude témoigne d’une «conception fondamentaliste de la culture et des valeurs» et «des conditions de vie allemandes». En outre, la poignée de main a une portée juridique, symbolisant la conclusion d'un contrat.

«La poignée de main est profondément enracinée dans la vie sociale, culturelle et juridique, façonnant la manière dont nous vivons ensemble», ajoute le magistrat.

Le plaignant peut néanmoins faire appel de la décision du juge devant le tribunal administratif fédéral.