Plus de 20 astéroïdes frôleront la Terre dans les trois prochains jours

Dans trois jours, entre le 19 et 21 octobre, plus de 20 astéroïdes se rapprocheront de la Terre, selon la NASA. La taille de ces objets célestes va jusqu’à 35 mètres et certains d’entre eux passeront à une distance égale à la moitié de celle qui nous sépare de la Lune.

Une grande quantité d'astéroïdes passera dans les jours qui viennent près de la Terre, selon la NASA. Six d’entre eux, d'une taille comprise entre 1 et 46 mètres, frôleront la Terre le 19 octobre à des distances variant entre 150.000 kilomètres, soit la moitié de la distance de Terre-Lune, et 6.150.000 kilomètres.

Mardi 20 octobre, le nombre de ces objets célestes sera presque doublé. Dix ayant des dimensions allant de 7 à 73 mètres seront croiseront la Terre à une distance de 690.000 à 7.449.000 kilomètres.

Six autres astéroïdes se rapprocheront de la Terre le 21 octobre, gros de 3,8 à 35 mètres. Leurs orbites s’échelonneront entre 46.000 kilomètres, soit 10 kilomètres de plus que les satellites géostationnaires tels que les appareils de communication et de télévision, et 576.000 kilomètres.

L’Académie des sciences de Russie russe commente

Il n’y a rien de surprenant à ce qu’une telle quantité d’objets céleste se dirige vers la Terre, a expliqué un scientifique russe au micro de Sputnik.

«Si les systèmes de surveillance découvrent les objets cette nuit, ils les découvrent 3 à 5 jours avant le départ. Chaque nuit, on trouve plus de 10 objets, allant jusqu'à 20. Et certains d'entre eux sont visibles quand ils se dirigent vers la Terre. Il n'y a pas d'anomalie. Chaque jour, si on regarde, il y aura plusieurs rapprochements», a ainsi déclaré le chercheur principal du département de recherche sur le système solaire de l'Institut d'astronomie de l’Académie des sciences russe, Sergueï Naroenkov.