Un couple donne à sa fille le nom d'un fournisseur Internet pour avoir le Wifi gratuit

Séduit par l’offre, un couple de Suisses a décidé de donner à sa fille le nom du fournisseur Twifi, au féminin. Une démarche qui leur permettra d’avoir le Wifi gratuit jusqu'en 2038, relate le portail LADbible.

«Il y a des noms bien pires»

Citée par le média, la jeune maman confie: «Pour moi, le nom Twifia signifie connexion. Un lien éternel! Il y a des noms bien pires. Et plus nous prononçons Twifia, plus il nous plait».

Auparavant, le fournisseur d’accès à Internet (FAI) avait annoncé sur Facebook qu’elle fournira un accès Internet gratuit à ceux qui prénommeront leur bébé Twifus (pour un garçon) ou Twifia (pour une fille) contre la présentation d’un certificat de naissance.

L’offre toujours ouverte

Le directeur de Twifi, Philippe Fotsch, a confirmé que son entreprise offrira un accès à Internet à tous les Twifus et Twifia jusqu'en 2038.

«C'est une question d’honneur», explique-t-il. L'offre est toujours disponible aux autres futurs parents.