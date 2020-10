Une femme poignarde à mort son amant après lui avoir mordu les testicules

Une trentenaire britannique qui a souri en poignardant à mort son petit-ami en présence d’amis a été condamnée pour homicide involontaire le 22 octobre. Quelques semaines avant le drame, elle avait mordu les testicules de l’homme lors d'une violente dispute. Elle vient d’être condamnée à 10 ans de prison, relate le Mirror.

Une relation «toxique» et dangereuse

La prévenue, 38 ans, a poignardé avec un couteau de cuisine son partenaire, 36 ans, père de trois enfants, le 14 octobre 2019 après une dispute chez le frère de celui-ci. Puis elle s’est enfuie. Elle a fini par se rendre à la police le 19 octobre.

La femme a finalement été innocentée pour la charge de meurtre, condamnée pour homicide involontaire, mais a écopé de 18 mois de prison supplémentaires pour les violences.

Le juge a qualifié la relation entre la femme et sa victime de «toxique» qui était vouée à se terminer «par une sorte de catastrophe et c'est exactement ce qui est arrivé». Une relation «sans aucun doute alimentée par la drogue et l'alcool», conclut-il.