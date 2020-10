Un steward d'Air France poignardé à Rio

Un quinquagénaire français, steward d'Air France, a été poignardé à Rio de Janeiro. Un suspect a été interpellé. La victime l’aurait connu sur une application de rencontres et aurait été attaquée lors d’un rendez-vous, selon un journal local.

Un homme soupçonné d'avoir poignardé un steward français dans la zone touristique d'Ipanema, à Rio (Brésil), a été interpellé samedi, relate le journal local Extra.

La victime, 56 ans, se trouvait au Brésil depuis le 8 octobre dernier. Elle a été agressée en début de semaine dans un appartement où elle s’était retrouvée avec le suspect, connu via une application de rencontres, d'après le média.

Poignardé à plusieurs reprises

Le Français, qui a reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine et dans le cou, a quitté l’appartement après la disparition de son agresseur, reparti avec des affaires personnelles de la victime. L'homme, couvert de sang, a été secouru par d'autres habitants de l'immeuble.

Il a été hospitalisé dans un état très grave et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Pour le moment, son état est stable et ses jours ne sont plus en danger.

L’arme du crime a été retrouvée sur les lieux, précise le journal. Les empreintes du suspect ont été prélevées dans l'appartement de la victime.