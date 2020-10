Un requin parmi les plus dangereux du monde mutile un ancien plongeur militaire dans les eaux australiennes

Un requin a mutilé dimanche 25 octobre un ancien plongeur militaire de 58 ans qui avait lui-même sauvé de la mort un homme attaqué par un autre requin il y a trois ans en Australie, rapporte news.com.au.

L'attaque attribuée à un requin-taureau a eu lieu au Britomart Reef à Lucinda, à 120 kilomètres au nord de Townsville alors qu’il pêchait au harpon avec des amis.

Au moment où il a été ramené sur la terre ferme, il n'avait plus de pouls et il a fallu plus d'une demi-heure aux services d'urgence pour stabiliser la victime. Il a été ensuite conduit à l'hôpital universitaire de Townsville. Son pronostic vital reste toujours engagé.

«Une morsure importante»

Une médecin qui a pris en charge la victime a déclaré dans l’émission télévisée «Sunrise» que les blessures étaient «assez graves».

«Il a subi une morsure importante à la cuisse supérieure gauche et a également subi une perte de sang importante», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que le «réflexe rapide» d'un ami «lui a définitivement sauvé la vie».

«Il a pu appliquer un garrot improvisé avant l'arrivée de toute équipe médicale et cela a sans aucun doute contribué de manière significative à lui sauver la vie.»