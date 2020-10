Ces cinq aliments qui permettent d’affiner le ventre

Pour affiner son ventre et éviter les ballonnements, des nutritionnistes conseillent de consommer cinq aliments: la mangue, le concombre, le poisson maigre, l’artichaut et le piment de Cayenne, fait savoir CNews.

Afin de ne pas avoir de ballonnements et affiner son abdomen, des nutritionnistes conseillent de consommer cinq aliments qui contiennent un certain nombre d’éléments importants pour la santé, relate CNews. En effet, dans cet objectif, il est recommandé d’opter pour ce qui facilite la digestion.

La mangue

Peu calorique et riche en bêta-carotène, ce fruit tropical contribue à la réduction de la graisse du ventre. En plus, la mangue contient une enzyme qui améliore la digestion, toujours intéressante pour être en forme.

Le poisson maigre

Riche en protéines, certains types de poisson -notamment la lotte, la morue, le colin, le brochet, la daurade, le merlan- contribuent à préserver la masse musculaire tout en perdant en masse graisseuse. Toutefois, il faut opter pour une cuisson sans matière grasse ou une cuisson vapeur.

Le concombre

Les nutritionnistes conseillent de consommer le concombre car il est peu calorique et contient du silicium et du soufre, deux éléments qui aide à brûler les graisses. De plus, étant riche en eau, le concombre contribue au nettoyage des toxines de l’organisme.

L’artichaut

De grandes quantités de potassium et de fructose font de l’artichaut l’un des aliments conseillés par les nutritionnistes. De plus, il aide à éliminer les toxines de l’organisme et l'eau en excès. Riche en fibres, il facilite le transit intestinal.

Le piment de Cayenne

Doté d’une bonne dose de capsaïcine, une enzyme qui se trouve dans les graines et qui a des vertus minceur, le piment de Cayenne est un autre aliment dont conseiller la consommation pour ceux qui cherchent à affiner leur abdomen. En outre, il est riche en potassium et de ce fait, aide à réduire la rétention d’eau qui peut aussi être responsable des gonflements et de la cellulite.