Un enfant perd un bras dans une attaque de requin en Égypte

Un requin a attaqué un enfant de 12 ans et sa mère qui étaient accomagnés d’un guide lors d’une randonnée palmée en Égypte, informe sur Facebook l'agence d'État pour le développement du tourisme en Ukraine. Le garçon a dû subir une opération et a été amputé d’un bras.

Le prédateur a attaqué un garçon de 12 ans et sa mère équipés de palmes, masques et tubas, accompagnés d'un guide dans une réserve marine près de la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Le garçon a été gravement blessé. Les médecins n’ont pas réussi à sauver son bras dont ils ont dû l’amputer à l'hôpital. L'enfant se trouve en réanimation et se prépare à une deuxième opération. Présentant des blessures, sa mère a aussi été hospitalisé, tout comme le guide qui les accompagnait.

Leurs hospitalisation est payée par le gouvernement égyptien. L'ambassade ukrainienne est en contact avec la famille des victimes.

Il est indiqué que les touristes ont acheté une randonnées subaquatique à des personnes non vérifiées à l'extérieur de l'hôtel. L'agence d'État pour le développement du tourisme en Ukraine encourage les touristes à rester prudents et à acheter des tours uniquement auprès des opérateurs de tourisme agréés et de leurs représentants officiels.