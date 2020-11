Le nouveau simulateur de «Football pour l'amitié» sera lancé pour la journée mondiale du football

La première mondiale du jeu de simulation Football for Friendship World, lancé par le programme social international pour enfants «Football pour l'amitié», est prévue pour la journée mondiale du football. Les joueurs pourront participer à des matchs en temps réel, créer des équipes, devenir fan et encourager les équipes dans les tribunes.

Le programme social international pour enfants de PAO (Société par actions publique) «Football pour l'amitié», présent dans 211 pays et régions du monde, a annoncé aujourd'hui la date du lancement du jeu Football for Friendship World. La sortie mondiale est prévue pour le 10 décembre 2020 - journée mondiale du football. Le nouveau jeu de simulation de football multijoueur est basé sur les valeurs fondamentales du programme telles que l'amitié, la paix et l'égalité.

Parmi les premiers utilisateurs enregistrés, 100 ensembles uniques d'accessoires de football et d'uniformes de football du programme «Football pour l'amitié» et de la Fédération de Russie de football seront tirés au sort. Les kits pour les gagnants seront livrés partout dans le monde.

Pour la première fois, les utilisateurs de différents pays auront la possibilité de participer à des matchs selon les règles du «Football pour l’amitié», en s'unissant en équipes internationales. Les joueurs pourront participer à des matchs en temps réel avec des joueurs du monde entier, créer des équipes et gérer leur carrière, devenir fan et encourager les équipes d’amis dans les tribunes. Football for Friendship World sera promu sous le slogan «Unir les amis, unir le monde!»

© Photo / International Press Center Football for Friendship Le programme social international pour enfants de PAO «Football pour l'amitié», lance un jeu Football for Friendship World, simulation de football multijoueur basé sur les valeurs fondamentales du programme telles que l'amitié, la paix et l'égalité.

Deux semaines avant le lancement officiel de la plateforme Football for Friendship World, se tiendra le Championnat du monde en ligne «Football pour l'amitié», dans lequel de jeunes athlètes de 10 à 14 ans de plus de 100 pays, réunis en 32 équipes d'amitié, joueront 55 matchs. La finale du Championnat sera diffusée en direct. L'ambassadeur mondial du programme est la légende du football mondial Roberto Carlos. Pour devenir participant et entrer dans le tout premier Championnat du monde en ligne de «Football pour l’amitié», vous devez envoyer une demande. Les vainqueurs du championnat recevront des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2021 à Istanbul.

L'opérateur mondial du programme «Football pour l’amitié» de la PAO (Société par actions publique) Gazprom est le groupe AGT Communication, le développeur de Football for Friendship World est l'équipe internationale DataArt. Pour les premiers utilisateurs, le jeu sera disponible gratuitement.

Informations sur le programme

Le programme social international pour enfants «Football pour l'amitié» est mis en œuvre par Gazprom depuis 2013. Au cours des sept dernières saisons, le programme a rassemblé plus de 6.000 participants et conquis plus de cinq millions de fans.

Les participants au programme - de jeunes footballeurs et de jeunes journalistes - sont des garçons et filles de 12 ans, y compris des personnes handicapées. Représentant différents pays et cultures, les jeunes footballeurs s'unissent dans des équipes mixtes et montrent par leur exemple que la nationalité, le sexe et les capacités physiques ne sont pas des barrières pour jouer dans la même équipe. De jeunes journalistes couvrent les événements du programme au Centre international de presse pour enfants. Tous les participants reçoivent le statut de jeunes ambassadeurs et, à leur retour chez eux, continuent de partager l'expérience acquise à «Football pour l'amitié» et de promouvoir les valeurs humaines universelles - amitié, égalité, justice, santé, paix, dévotion, victoire, tradition et honneur.

«Football pour l'amitié» est soutenu par l'UEFA, la FIFA, les fédérations de football et les plus grands clubs de football du monde, des fondations caritatives internationales, des athlètes, des politiciens et des artistes célèbres. Le projet a remporté de nombreux prix internationaux et nationaux dans les domaines de la responsabilité sociale, du sport et de la communication, y compris le record du monde de la session d'entraînement de football la plus multinationale de l'histoire.

En 2020, «Football pour l'amitié» se tiendra en ligne. Une plateforme numérique spéciale réunira plus de 10.000 joueurs de tous âges et deviendra la base des compétitions internationales pour enfants, ainsi qu'un terrain de jeu où tout le monde pourra s’entraîner, s'unir en équipes mixtes internationales et jouer à son jeu préféré au format «Football pour l'amitié» sans quitter la maison.