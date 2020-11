Ce pays est le meilleur pour passer des vacances en Europe cette année

Le Portugal a remporté le prix de destination leader en Europe aux World Travel Awards 2020. L’île de Madère a quant à elle été élue meilleure destination insulaire tandis que les villes de Porto et de Lisbonne ont été choisies comme les meilleures lieux de vacances et de croisière.

Pour la quatrième année consécutive, le Portugal a obtenu le titre de «destination leader européenne» aux World Travel Awards 2020, lesquels ont eu lieu pour la première fois virtuellement le 2 novembre en raison du Covid-19.

Selon les résultats publiés sur le site officiel, ce pays a remporté plus de 20 prix individuels. La ville de Porto a ainsi été élue «meilleure destination de vacances en Europe» et Lisbonne a été nommée «destination de croisière leader en Europe».

De plus, l’île de Madère a obtenu une récompense en tant que «meilleure destination insulaire de vacances en Europe». C’est la huitième fois que cette région indépendante remporte cette catégorie.

Elle a cette année devancée les Açores, les Canaries, les Baléares, la Crète et les Cyclades en Grèce, Chypre, Jersey et Guernesey dans l'archipel Normand, ainsi que Malte, la Sardaigne et la Sicile italienne.

Reconfinement partiel

À partir du 4 novembre, le Portugal a été soumis après l’annonce du Premier ministre Antonio Costa à un nouveau confinement partiel pour endiguer l’épidémie de coronavirus.