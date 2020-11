Torse nu, un Américain s'incruste en plein direct sur BFM TV pour déclarer son amour pour les croissants - vidéo

Torse nu, un jeune Américain a interrompu le direct d’un journaliste de BFM TV sur la présidentielle aux États-Unis pour faire part de sa passion pour l’Hexagone et sa gastronomie, citant les «escargots», les «croissants» et «l’omelette du fromage». Très rapidement, sa déclaration d'amour est devenue virale sur les réseaux sociaux.

«I love croissant, hon hon hon», «I love an omelette du fromage, hon hon hon», ces deux phrases prononcées par un jeune Américain torse nu a provoqué le fou rire d’un journaliste de BFM TV et fait le tour de l'Internet français et américain.

Suite à l'annonce de la victoire de Joe Biden par les médias américains, un journaliste de BFM TV s’est rendu devant la Maison-Blanche pour recueillir des réactions parmi les manifestants. L’un d’eux est apparu et a fait sensation en quelques mots simples dans la langue de Molière.

Face à la caméra de la chaîne française, le jeune homme, torse nu, a avoué tout son amour pour l'Hexagone.

«J'ai été en France et c'est magnifique. J'ai mangé des escargots. J'aime les croissants, hon, hon, hon. J'aime l'omelette du fromage, hon, hon, hon», s'est-il exclamé, s’adonnant à une petite danse avant de disparaître de l’objectif de la caméra.

La séquence, qui a été découpée par un internaute puis postée sur Twitter, est devenue virale sur le réseau social.

who is this masked, sunglassed heropic.twitter.com/IuWZHavMVi — Sana Saeed (@SanaSaeed) November 7, 2020

Son identité révélée

Face à la popularité de cette vidéo, le magazine Forbes a retrouvé ce «héros masqué» qui a fait rire les internautes.

«L’identité du mystérieux "monsieur omelette du fromage" a été révélée. L’homme qui est devenu la dernière coqueluche de l’Internet francophone après son intervention très spontanée est un trentenaire de Washington D.C. Son nom : Meka Anyanetu», relate le magazine.

L’homme a reconnu s'être volontairement trompé au moment de dire «omelette au fromage». Ses «hon, hon, hon» sont censés être une imitation de la manière qu'ont les Français de rire.

«Les Français sont géniaux. J'adore la nourriture française. J'aime leur manière de s'habiller. Je veux vraiment y repartir, il me tarde de pouvoir voyager. C'était l'un de mes projets cette année mais il a été annulé en raison du Covid...», a-t-il déclaré à Forbes.