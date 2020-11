Un passager reçoit plus de radiations sur un vol Moscou-Paris qu’à Fukushima, selon un scientifique

En effectuant un vol Moscou-Paris, un passager est exposé à une dose de rayonnement cinq fois plus élevée que celle actuellement enregistrée à Tchernobyl et trois fois plus élevée qu’à Fukushima, estime un spécialiste de l’agence de météorologie russe Roshydromet. Selon lui, «aucun mur de béton ne vous en sauvera».