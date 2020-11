Faute de lits à bord de l’ISS, un astronaute de la NASA devra dormir «dehors»

L’un des quatre astronautes qui débarqueront bientôt sur l’ISS, où ils rejoindront ses trois habitants actuels, sera contraint de passer la nuit «dehors», la station ne disposant que de six couchages. Le capitaine de la mission s’est porté volontaire pour dormir dans la capsule Crew Dragon, en attendant la livraison de lits supplémentaires.

La Station spatiale internationale (ISS) étant actuellement habitée par une astronaute et deux cosmonautes et ne pouvant héberger que six personnes, l’arrivée imminente de quatre astronautes supplémentaires pose problème. À défaut d’avoir assez de lits pour tout le monde, l’un d’eux devra dormir en dehors de la station.

Une équipe d’astronautes rejoindra le 14 novembre via la fusée Falcon 9 de SpaceX les trois habitants actuels de l’ISS, l’astronaute Kate Rubins et les cosmonautes Sergueï Ryzhikov et Sergueï Kud-Sverchkov.

Le capitaine de cette mission de six mois, Mike Hopkins, s’est déclaré prêt à passer la nuit dans la capsule Crew Dragon jusqu’à ce que des lits supplémentaires soient livrés.

«Actuellement, il manque un couchage à bord de la station», a-t-il annoncé devant les journalistes au centre spatial Kennedy. Bien qu’une livraison de lits soit prévue, elle ne pourra se faire à temps, a précisé M.Hopkins, astronaute de la NASA.

«En attendant, ils étudient des options sur les endroits où je pourrais dormir, y compris dedans (Crew Dragon)», a-t-il ajouté.

L’envoi d’astronautes par Crew Dragon

Fin mai, la capsule Crew Dragon de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk a réussi à s’amarrer à l’ISS. C’est la première fois de l’histoire que des astronautes sont envoyés à bord de la station par un véhicule spatial conçu par une société privée.

Depuis 2011, les vols à destination de la Station spatiale internationale ont été opérés par des vaisseaux spatiaux habités Soyouz. Conclu entre la NASA et Roscosmos, le contrat impliquant le voyage d’un astronaute vers l’ISS pour 90 millions de dollars a pris fin en octobre.