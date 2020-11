Saint-Nicolas exempté de quarantaine et de couvre-feu en Belgique

Dans une lettre adressée à Saint-Nicolas, qui s’occupe de la distribution des cadeaux à tous les «enfants sages» dans la nuit du 5 au 6 décembre, les ministres belges de la Santé et de l’Intérieur ont annoncé son exemption du régime de quarantaine et de couvre-feu, en vigueur en Belgique à cause de la deuxième vague de Covid-19.