Elle décroche un pactole de 100.000 dollars grâce à l’erreur d’une vendeuse

Une habitante de l’État américain du Missouri a remporté le jackpot après qu’une vendeuse lui a remis le mauvais ticket, relate UPI.

«J'essayais d'acheter un autre ticket», a expliqué la gagnante.

Cependant elle a décidé de le prendre. Et ce n’était pas en vain puisqu’elle a remporté 100.000 dollars (environ 84.000 euros).

«Je n'y croyais pas», a-t-elle déclaré aux responsables de la loterie. «J'ai juste commencé à sauter en hurlant.»

Le jeu Break the Bank Scratchers a près de six millions de dollars de prix non réclamés, dont deux autres de 100.000 dollars, selon les responsables.