Un mariage secret à New York rassemble plusieurs milliers de personnes – vidéo

Bien que les États-Unis restent le pays le plus touché par l’épidémie de Covid-19, de nombreux invités se sont rassemblés dans la synagogue Yetev Lev de Williamsburg pour célébrer le mariage du petit-fils du grand rabbin new-yorkais, Satmar Aaron Teitelman, de la synagogue hassidique de Brooklyn, relate le Washington Post, se référant au journal en yiddish Der Blatt.

La fête a été tenue secrète et les invités ont été réunis en utilisant uniquement le bouche à oreille dans cette synagogue qui a une capacité maximale de 7.000 personnes.

Sur la vidéo, les convives chantent et dansent côte à côte sans respecter quelque distanciation que ce soit. Il est facile de constater également que personne ne porte de masque.

«En raison de la situation actuelle et dans le contexte des restrictions gouvernementales, les préparatifs ont été faits secrètement et discrètement afin de ne pas attirer l'attention», précise le journal Der Blatt, cité par le New York Post.

Il ajoute que «les organisateurs ont travaillé sans relâche» pour que le mariage se déroule «de la meilleure façon possible».

«Toutes les informations sur les célébrations ont été transmises par le bouche à oreille, sans avis écrit, sans affiches sur les murs de la synagogue, sans invitations envoyées par courrier, ni même un rapport dans une publication, y compris ce même journal.»

Le mariage remonte au 8 novembre.

Indignation du gouverneur

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a condamné cette fête qui a rassemblé plusieurs milliers d'invités sans masque et appelé le maire de New York, Bill de Blasio, à ouvrir une enquête.

«C'est un mépris flagrant de la loi. C'est illégal. C'était également irrespectueux envers les habitants de New York», a-t-il souligné, selon un autre article du New York Post.

Le média rappelle que le mois dernier, l'État a ordonné l'annulation d’un autre mariage, celui du petit-fils du grand rabbin Satmar Zalman Teitelbaum, frère et rival de Satmar Aaron Teitelman, qui devait rassembler 10.000 personnes.