Il pénètre chez une femme pendant qu’elle se filme en dansant sur TikTok – vidéo

Une jeune Américaine était en train d’enregistrer une vidéo pour le réseau social TikTok quand elle a vu l’un de ses voisins s’introduire brusquement dans la pièce. La vidéo a tout de suite fait le buzz.

La séquence montre la femme danser devant sa caméra, puis pousser un cri d’effroi: la porte de son balcon s’ouvre et quelqu’un entre. L’intrus lui demande en espagnol si elle est son «amie». Elle le prie de partir.

Effrayée, elle fuit sur le palier pour se réfugier chez une voisine et donner l’alerte.

Encore sous le choc, elle a raconté cette histoire sur Facebook le 25 novembre, confiant avoir vécu le moment le plus effrayant de sa vie. La vidéo a rapidement fait le tour de la Toile puis a été reprise par les médias américains.

Il a été arrêté

L’individu, l’un de ses voisins de 36 ans dont elle connaissait le nom et qu’elle voyait presque quotidiennement sans jamais lui parler, avait réussi à escalader le mur jusqu’à son appartement situé au deuxième étage. Il a détruit des décorations de Noël installées sur le balcon.

Selon la victime, il la surveillait et lui faisait de nombreuses avances déplacées à distance depuis des mois. L’homme a été arrêté trois jours après les faits et inculpé entre autres des chefs de harcèlement et de destruction de biens privés, selon la chaîne Fox News.