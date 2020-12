Un foyer d’une maladie inconnue détecté en Inde, 350 personnes hospitalisées

Une maladie non identifiée a touché la ville indienne d’Eluru, dans l'État de l'Andhra Pradesh, provoquant le décès d’une personne et l’hospitalisation de 350 patients. Les individus touchés ont souffert de vertiges et de symptômes d'épilepsie. Environ 180 personnes ont déjà quitté l'hôpital.