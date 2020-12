Elle reçoit son diplôme 42 ans après être entrée à l’université

Une Américaine n’avait pas pu finir ses études universitaires il y a plus de 40 ans en raison de circonstances familiales. Les études de sa petite-fille l’ont encouragée à obtenir finalement un diplôme, le même jour qu’elle.

Une retraitée de 74 ans vient d’obtenir son diplôme universitaire en anthropologie, 42 ans après avoir suivi son premier cours. Sa petite-fille de 22 ans a obtenu son propre diplôme à ses côtés, le mois dernier, relate CNN.

Les deux femmes ont suivi des cours à l'Université du Tennessee à Chattanooga (UTC). Initialement, la grand-mère avait commencé ses études à la Kennesaw State University à Atlanta. Au bout d’un semestre, elle avait déménagé pour s’installer à Chattanooga.

Elle va de l‘avant

Elle a passé les décennies suivantes à travailler comme comptable et à élever sa famille. Ses proches l’ont toujours encouragée à retourner à l’université pour terminer ses études, bien que dans les années 1980 et 1990, elle ait suivi quelques cours à l'Université du Tennessee à Chattanooga. C’est après avoir pris sa retraite qu’elle a décidé de réaliser ce rêve, et surtout lorsque sa petite-fille a décidé d’étudier la psychologie à l'UTC.

Pendant la pandémie, elles ont dû toutes les deux suivre des cours en ligne, alors qu’avant, elles ne se rencontraient pas à l’université. «C'est définitivement plus difficile, et je préfère étudier en classe», a confié la dame âgée à CNN.

«L'apprentissage ne s'arrête jamais», a-t-elle déclaré. Les deux étudiantes ont obtenu leurs diplômes le 20 novembre. La grand-mère n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle travaille déjà sur un autre, cette fois-ci en histoire.