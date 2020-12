La Saxo Bank livre son pronostic pour la reprise du trafic aérien

Le trafic aérien commencera à se rétablir au premier trimestre de 2021 et atteindra 70-80% de son volume d’avant la pandémie, a déclaré Steen Jakobsen, directeur des investissements de la Saxo Bank, dans une interview accordée à Sputnik.

«La rétablissement lent des vols est prévu au premier trimestre de 2021. Je pense qu’il atteindra un niveau de 70-80% de son volume précédent. En ce qui concerne les passeports [d’immunité, ndlr], l’Europe aime l’idée des passeports mais je suis sûr que les technologies et la science apprendront à dépister et contrôler mieux le virus», a-t-il expliqué.

La vie normale ne reviendra que partiellement, a estimé M.Jakobsen. Par exemple, ce sera le cas des voyages pour les fêtes.

Auparavant, l’économiste en chef de la banque avait déclaré à Sputnik que la pandémie devrait prendre fin vers le second trimestre 2021. Selon lui, le marché financier analyse l’augmentation des cas de contaminations et mise sur un retour de l’économie à la normale en 2021.

«Prévisions choc»

Début décembre, la Saxo Bank a publié ses dix «prévisions choc» pour l’année 2021. Parmi elles, la crise économique française suscitée par les restrictions sanitaires causant des faillites de sociétés de services, la mise en place par les grands médias et les réseaux sociaux de mesures visant les fake news et le dépeuplement des grandes villes suite à la suppression d’un certain nombre d’emplois en raison du développement de l’automatisation et de l’intelligence artificielle.

Toutefois, cette dernière réussira à résoudre les complexités non linéaires de la physique des plasmas pour ainsi ouvrir la voie aux utilisations commerciales de l’énergie de fusion. Cette découverte sera le plus grand progrès technologique depuis la découverte du nucléaire.