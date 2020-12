L’Algérie a importé plus de 4.000 tonnes de semences de pomme de terre de France

Quelque 2.000 tonnes de semences de pomme de terre à destination de l’Algérie ont été chargées à bord d’un cargo frigo dans le port de Brest, dans le Finistère, fait savoir Ouest France.

Ce n’est pas la première fois qu’Alger importe des semences de l’étranger. En effet, cette cargaison a été précédée, fin octobre, d’une autre, de 2.300 tonnes de semences. L’information n’a pas été confirmée pour l’instant, mais un troisième cargo pourrait partir prochainement à destination de l’Algérie.

La pomme de terre en Algérie

La saison s’est révélée compliquée en raison de problèmes sanitaires, financiers et de transport, précise encore le journal.

Le ministère algérien de l’Agriculture et du développement rural a fixé en novembre dernier plusieurs objectifs à la filière pomme de terre pour la période 2020-2024, lui accordant une «importance particulière» vu son poids socio-économique et les potentialités qu’elle recèle en matière de production et de substitution aux importations, rappelait Algérie Presse Service.

En janvier dernier, le PDG du Groupe Valorisation des produits agricoles (GVAPRO), Mustapha Belhanini, avait indiqué que l’Algérie importait 20% de ses besoins en semences de pomme de terre pour près de 80 millions d’euros par an, selon Algérie Eco. Il avait affirmé que son pays cesserait d’en importer en 2022.