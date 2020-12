Boutique Moncler dévalisée: faut-il craindre une épidémie de pillages?

Le cambriolage de la boutique Moncler, en pleine journée et d’une grande facilité, interroge. Les enseignes de mode sont devenues une cible privilégiée des voleurs, le trafic et la revente étant simplifiés par Internet. La technique dite du «smash and grab» se développe dans la capitale. Doit-on s’attendre à voir de tels vols se multiplier? Vidéo.