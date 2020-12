«Enc*lés»: Tom Cruise s’emporte face au protocole sanitaire non respecté sur Mission: Impossible 7 - audio

En plein tournage du 7e opus de la franchise Mission: Impossible, son producteur et acteur Tom Cruise s’est mis en colère face au non-respect des règles par des membres de l’équipe, selon un enregistrement diffusé par The Sun.

Après avoir repéré deux membres de l’équipe de tournage de Mission: Impossible 7 se tenir à moins de deux mètres l’un de l’autre en violant ainsi le protocole sanitaire, Tom Cruise s’est emporté, relate le tabloïde britannique The Sun qui s’est procuré un enregistrement des faits.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols...pic.twitter.com/WbIpVlja7w — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 16, 2020

Une source proche de la production a confirmé son authenticité.

«Ils sont de retour à Hollywood pour faire des films à cause de nous», a lancé la star. «Nous créons des milliers d’emplois, enc*lés».

Et de poursuivre:

«Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur p*tain de maison parce que notre industrie est stoppée. Nous ne stoppons pas ce p*tain de film. C’est compris?»

«Si je te vois recommencer, tu es viré p*tain. Et si quelqu’un de cette équipe le fait, c’est comme ça, et toi aussi et toi aussi. Et toi p*tain tu ne recommenceras plus jamais», assène Cruise.

Son agent n’a toutefois pas souhaité commenter.

Après avoir été interrompu à cause de la pandémie, le tournage du film a repris en septembre avec des scènes en Italie, en Norvège et à Londres.