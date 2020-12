Huit religieuses meurent en une semaine du Covid-19 dans un couvent aux USA

Huit religieuses vivant dans un couvent situé dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis, sont mortes du Covid-19 la semaine dernière. Elles avaient entre 88 et 96 ans.

Des complications dues au Covid-19 ont emporté la vie de huit religieuses vivant dans une maison de retraite pour bonnes sœurs dans la banlieue de Milwaukee, dans le Wisconsin, la semaine dernière. Quatre d’entre elles sont décédées le même jour, relate l’AP en citant un communiqué de la congrégation.

Dans de nombreux cas, les couvents contiennent des personnes âgées vivant en contact étroit les unes avec les autres.

Selon le site Web de la congrégation, quatre sœurs sont décédées lundi, une seconde dimanche, une troisième le 11 décembre et deux autres le 9 décembre. Elles avaient entre 88 et 96 ans.

Une nouvelle série de décès

Quelques mois avant, des maisons pour les religieux similaires avaient signalé plusieurs décès dus au coronavirus. Selon un rapport de juillet, 13 religieuses sont mortes dans un couvent près de Détroit et sept dans un centre pour bonnes sœurs à New York. Au moins six sont également mortes dans un couvent de Greenfield, selon l’agence.

Rien n’avait été signalé dans la maison de retraite depuis neuf mois, mais le jour de Thanksgiving l’une des quelque 100 femmes qui y vivaient a été testée positive, précise l'AP. Malgré la distanciation sociale et les mesures déjà en place, plusieurs autres tests positifs ont suivi.