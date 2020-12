Le Spoutnik V efficace contre la nouvelle souche de coronavirus, selon les concepteurs

Le vaccin russe anti-coronavirus Spoutnik V est efficace contre la nouvelle souche de SARS-CoV-2 qui a été détectée en Afrique du Sud et plusieurs pays d'Europe, a déclaré le 21 décembre Kirill Dmitriev, le chef du Fonds russe d'investissements directs (RFPI).

CC0 / fotoblend Oliver Stone se fait vacciner au Spoutnik V et déplore que l’Occident «ignore» la technologie russe le Spoutnik V est hautement efficace contre la nouvelle souche de coronavirus découverte en Europe. Il est, par conséquent, efficace contre celle-ci et contre les souches déjà connues. Le Spoutnik V a déjà plus d’une fois démontré son efficacité, malgré les précédentes mutations dans la protéine S», a-t-il indiqué lors d’une visioconférence avec Vladimir Poutine.

Le vaccin

Le premier vaccin anti-Covid-19 au monde, le Spoutnik V, a été créé par le centre Gamaleïa et homologué en Russie en août. Le 14 décembre, Kirill Dmitriev a déclaré que la troisième phase des essais permettait d’évaluer son efficacité à 91,4%.

Le deuxième vaccin russe, baptisé EpiVacCorona, a été enregistré le 14 octobre. Il est fabriqué par le centre scientifique Vektor en plus de trois autres. Le Centre Tchumakov de l'Académie des sciences de Russie a enfin développé son vaccin qui fait l’objet d'essais cliniques sur 300 volontaires. Il devrait être enregistré avant la fin de l'année.

Le vaccin Spoutnik V a reçu son premier certificat d'enregistrement étranger en Biélorussie.

La nouvelle souche

Une nouvelle mutation du coronavirus a été détectée initialement au Royaume-Uni avant d’être recensée aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie. Cette nouvelle mutation se propage plus rapidement que la version originale, mais rien ne permet de dire pour l’instant qu'elle soit plus dangereuse. Une vingtaine de pays, dont 14 membres de l'UE, viennent cependant de suspendre, par précaution, leurs liaisons avec le Royaume-Uni.