Le dépôt des candidatures pour le Concours Stenine 2021 est ouvert

Les photographes professionnels âgés de 18 à 33 ans peuvent déposer leurs photos sur le site stenincontest.ru en russe, en anglais et en chinois. Au concours participent des séries et des photos uniques dans quatre catégories: «Actualités», «Sport», «Ma planète» et «Portrait. Héros de notre époque». Les candidats peuvent déposer dans chaque catégorie une photo unique et une série. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 28 février 2021 inclus.

En 2021, les récompenses du concours s'élèveront à 125.000 roubles (environ 1.760 euros) pour la première place, 100.000 roubles (environ 1.400 euros) pour la deuxième place et 75.000 roubles (environ 1.060 euros) pour la troisième place dans chaque catégorie. Le gagnant du grand prix du concours Stenine recevra 700.000 roubles (environ 9.000 euros).

Tout aussi important: les jeunes photojournalistes auront la possibilité de présenter leurs travaux en Russie et à l'international grâce à une tournée d'expositions des lauréats, qui fait déjà partie intégrante du concours et traverse plusieurs dizaines de villes d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient.

Depuis 2018, parmi les espaces d'exposition du concours se trouve le siège de New York de la principale organisation internationale pour la paix et la sécurité de tous les pays: l'Organisation des Nations unies (Onu). Depuis 2019, des expositions du concours sont également organisées au Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Oksana Oleïnik, coordinatrice du Concours international de photojournalisme Andreï Stenine et directrice du service des projets visuels de l'agence Rossiya Segodnya, a déclaré au sujet du lancement du concours de 2021:

«Le lancement d'une nouvelle année de notre concours est toujours un jet d'adrénaline professionnelle pour nous. C'est un joyeux pressentiment de nouvelles photos, de nouveaux noms, de nouvelles découvertes. Cette année, le concours est également symbolique dans la mesure où il est lancé dans des conditions difficiles pour le monde entier: la pandémie de Covid-19. Les nouvelles circonstances de la vie peuvent changer les habitudes, dicter de nouvelles réalités du travail, mais elles ne peuvent pas changer les valeurs fondamentales: le professionnalisme, la volonté de créer, de partager ses idées et sa vision du monde avec le spectateur potentiel. Tout se déroule selon le plan pour notre concours. Nous sommes certains que c'est également le cas pour nos participants. Nous croyons et attendons d'eux de nouvelles photos, de nouveaux angles, de nouveaux thèmes. Et, bien sûr, nous leur souhaitons de la réussite et la victoire!»

Le Concours international de photojournalisme Stenine 2020 s'est déroulé avec le soutien des plus grands médias russes et internationaux, d'agences de presse et de la communauté photographique. Plusieurs nominations ont été soutenues par des partenaires tels que le Shanghai United Media Group (SUMG), le site du quotidien China Daily, le holding d'information panarabe Al Mayadeen TV, ou encore le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l'une des plus grandes organisations humanitaires du monde.

A propos du concours

Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.

