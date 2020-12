Une ex-miss Monde meurt percutée par un bus

L’ex-miss Monde et mannequin argentin Norma Cappagli est décédée le 22 décembre à l'âge de 81 ans, relate le site d’information Infobae Argentina. La femme, hospitalisée quelques jours auparavant dans un état grave après avoir été percutée par un bus, a succombé à ses blessures.

La première Argentine à avoir été couronnée miss Monde, Norma Cappagli, est décédée le 22 décembre après avoir passé plusieurs jours à l'hôpital où elle avait été admise suite à un accident de la circulation, rapporte le site d’information Infobae Argentina. La femme a été percutée par un bus le 17 décembre près de son domicile de Buenos Aires.

Falleció Norma Cappagli. La Primera Miss Mundo Argentina pic.twitter.com/t1ev6jtZH9 — Pablo Montagna (@pablomontagna) December 22, 2020

D'après les témoins, au moment de l’accident, elle traversait la rue au passage piéton. Le chauffeur du bus, un homme âgé de 28 ans, a été interpellé sur place.

Sa mort n’est pas liée au Covid-19

La nièce de la défunte tient à préciser que sa tante est décédée à la suite d’un accident de la circulation et non à cause du coronavirus.

«La pandémie de Covid-19 n’a eu aucune influence sur elle, elle est décédée à cause de la négligence du chauffeur de bus. Nous sommes déprimés», a-t-elle déclaré, citée par le site d’information. Un homme de 28 ans a été interpellé.

Norma Gladys Cappagli, née le 17 juin 1939 à Buenos Aires, a été la première Argentine de l’histoire à recevoir le titre de miss Monde en 1960, à Londres. Elle a ensuite travaillé pour les plus grandes maisons de couture, dont Armani et Dior.